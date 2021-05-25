وزير الرياضة يناقش مع نظيره الروسي سبل التعاون

المواطن - مروة نبيل

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مساء اليوم، وزير الرياضة في الاتحاد الروسي أوليغ ماتيتسين والوفد المرافق له.

وزير الرياضة يستقبل نظيره الروسي:

ونشر حساب “واس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من اللقاء الذي تم في مكتب وزير الرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الطرفين في الجوانب الرياضية، وبحث إمكانية التعاون بما يسهم بشكل فعّال لخدمة الرياضيين في البلدين الشقيقين.

الفيصل يلتقي الرئيس المصري:

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وزير الرياضة بحضور وزير الحج والعمرة المكلف، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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