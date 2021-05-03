ظهور السلالة الهندية من كوفيد-19 في إندونيسيا 

المواطن- متابعة

قال وزير الصحة في إندونيسيا، بودي جونادي صادقين، إن بلاده سجلت أول حالتي إصابة بالسلالة شديدة العدوى من كوفيد-19 التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وأضاف الوزير قائلًا: يجب علينا احتواء هذه الحالات في بدايتها، إذ يوجد عدد قليل منها فقط.

وقال رئيس فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا، دوني موناردو، مخاطبًا مواطنيه: لا تسافروا إلى بلداتكم، ولا تذهبوا لقضاء العطلة في أي مكان، تحلوا بالصبر.

السلالة الهندية والجنوب إفريقية

وتم تسجيل حالتي الإصابة بالسلالة الهندية التي تعرف باسم بي.617.1 في العاصمة جاكرتا، بينما قال وزير الصحة إنه تم أيضًا رصد السلالة الجنوب إفريقية في جزيرة بالي.

وحظرت السلطات في إندونيسيا، وهي أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان في العالم، السفر بين الأقاليم خلال عطلة عيد الفطر، للعام الثاني على التوالي، للحد من العدوى.

وفي الشهر الماضي أوقفت إندونيسيا، التي تحاول احتواء واحدة من أسوأ موجات تفشي كوفيد 19 في آسيا، إصدار تأشيرات الدخول لأي أجنبي زار الهند خلال 14 يومًا من طلب التأشيرة.

فيروس كورونا في إندونيسيا

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إندونيسيا وصل إلى 1,682,004 حالة لتكون بذلك الدولة الثامنة عشرة على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات، وتوفي 45,949 شخصًا بينما تعافى 1,535,491 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 153,565,255 شخصًا وتوفي 3,218,006 أشخاص، بينما تعافى 131,616,140 شخصًا.

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