وضع فاطمة الكاشف على أجهزة التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها 

المواطن - متابعة

تصدرت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف زوجة الفنان جمال عبد الناصر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفى العجوزة التخصصي لاستقبال مصابي الفيروس.

تفاصيل حالة فاطمة الكاشف

ومن جهته كشف الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد عن الحالة الصحية للفنانة الكاشف، معلنًا دخولها العناية المركزة عقب نقلها للمستشفى بشكل عاجل.

بروتوكول علاجي عاجل

وأضاف طارق السيد في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة الوطن المصرية أنه فور وصول الفنانة للمستشفى، تم تحديد بروتوكول العلاج المخصص وفقًا لتشخيص الحالة الصحية الخاصة بها والتي تعتبر فوق المتوسطة، ما يعني حاجتها لجهاز تنفس صناعي وأوكسجين طبي، معقبًا:” الحالة مرجح استقرارها خلال الساعات القليلة المقبلة”.

نقص الأوكسجين في الدم

وقبل ساعات من تأخر الحالة الصحية للفنانة طالبت جمهورها بالدعاء عقب نشرها صورًا لها من المستشفى، صحبتها بتعليق: “أنا الآن في المستشفى محجوزة لأني تعبانة جدًا، الأوكسجين قل في الدم عن طبيعته وربنا يستر”.

نبذة عن حياة الفنانة

قدمت الفنانة فاطمة الكاشف العديد من الأدوار الهامة في المسرح وأبرز العروض الذي قدمتها “عائلة الفك المفترس” ومسرحية “غيبوبة” وكانت آخر أعمالها في المسرح عرض “عيلة الفقري” الذي توقف عرضه منذ عدة أيام فقط على مسرح العائم.

وعن آخر أعمال الفنانة فاطمة الكاشف في الدراما كانت مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” بشخصية أمينة وبالرغم من أن الشخصية لم تكن مساحتها كبيرة إلا أن فاطمة الكاشف قدمتها بشكل مميز.

تزوجت الفنانة فاطمة الكاشف من الفنان جمال عبدالناصر بعد قصة حب جمعتهما عند لقائهما في أحد الأعمال الفنية وتوجت هذه القصة بالزواج ونتج عنه ابنتهما “ياسمين” والمتزوجة من الفنان معوض إسماعيل.

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