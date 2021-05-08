وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب:

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف خدمات الحوسبة: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد مشرف الجدولة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– أخصائي فني أمني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مصفاة شركة ساتورب:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

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