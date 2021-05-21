وظائف شاغرة بفروع مجموعة المجدوعي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سائق نقل طرود (عدد 4 وظائف): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

– تنفيذي مبيعات أول (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال أو الإدارة).

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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