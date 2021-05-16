وفاة الفنانة نادية العراقية بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

توفيت، صباح اليوم الأحد، الفنانة نادية العراقية إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلنته ابنتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ابنتها تطالب بالدعاء لها

ودعت ابنة الفنانة نادية العراقية لوالدتها بالرحمة، مطالبة محبيها وجمهورها بالترحم عليها والدعاء لها.

وقالت ابنة الفنانة نادية العراقية “ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

آخر ظهور للفنانة الراحلة

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة الراحلة نادية العراقية كان يوم 30 أبريل الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

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