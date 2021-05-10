10 مخاطر لـ ارتفاع ضغط الدم ونصائح لمواجهتها

المواطن- محمد داوود- جدة

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة جدًا، وربما تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، والتي ربما يترتب عليها الإصابة بإعاقة، ويعاني أكثر من مليار نسمة من ارتفاع الضغط في العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هذا المرض يؤدي إلى وفاة ما لا يقل عن 8 ملايين شخص سنويًا.

فشل القلب والسكتة:

ويقول استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد لـ” المواطن “، أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل، وعادة لا يوجد له أعراض، ولكن يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى، ويعتمد اكتشاف الإصابة به على قراءة قياسات ضغط الدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم:

وحول عوامل الخطورة والأعراض أضاف أن هناك 10 عوامل تمثل خطورة لضغط الدم وهي: الوراثة، التقدم في العمر، الجنس، السمنة، التدخين، الكحول، الضغوط النفسية، نمط غذائي غير صحي وذلك بالإكثار من الملح، الأمراض المزمنة مثل داء السكري وغيره، ونمط الحياة الخامل وعدم ممارسة النشاط البدني.

أما الأعراض فإن معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يكون لديهم أي علامات أو أعراض، حتى لو كان مستوى قراءات ضغط الدم عالية الخطورة، لكن قد يعاني البعض من صداع، ضيق في التنفس، نزيف في الأنف، لكن هذه العلامات والأعراض ليست محددة وعادة لا تحدث حتى يصل ضغط الدم المرتفع إلى مرحلة خطيرة أو مهددة للحياة.

نصائح وقائية هامة:

وعن العلاج والوقاية شدد الدكتور باواكد في ختام حديثه على ضرورة تغيير نمط الحياة الخاملة مثل ممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، المحافظة على وزن صحي، السيطرة على القلق والتوتر، الامتناع عن التدخين، التقليل من تناول الكافيين.

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