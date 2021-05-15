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1012 حالة تعافٍ في السعودية والرياض تسجل 290 إصابة جديدة
وصل إجمالي حالات التعافي إلى 416,759 حالة

1012 حالة تعافٍ في السعودية والرياض تسجل 290 إصابة جديدة

2021/05/15
الساعة 4:12 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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1012 حالة تعافٍ في السعودية والرياض تسجل 290 إصابة جديدة فحص كورونا في السعودية
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1012) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (416,759) حالة.

عدد الحالات النشطة: 

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8363) حالة من بينها (1331) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (432269) حالة، توفي منهم (7147) حالة.

1012 حالة تعافٍ في السعودية والرياض تسجل 290 إصابة جديدة - المواطن

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (837) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 290، منطقة مكة المكرمة 240، المنطقة الشرقية 97، منطقة المدينة المنورة 55، منطقة عسير 59، منطقة جازان 28. 


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