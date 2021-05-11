11.419 جولة رقابية وتفتيشية نفذتها بلدية خميس مشيط في رمضان

المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

خلال شهر رمضان عملت بلدية خميس مشيط بطواقمها الفنية والرقابية على تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على المحلات والمطاعم ‏والمجمعات التجارية والأسواق والمولات.

جهود بلدية خميس مشيط

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط محمد بن ناجم الحويطي ‏أن الجولات التي نفذتها البلدية بلغت 11419 ‏جولة ميدانية متفرقة على أرجاء المحافظة بالإضافة إلى مشاركة البلدية في الجولات المشتركة التي تنفذها الجهات المعنية وقد بلغت 374 جولة ميدانية.

ضبط 2,390 منشأة مخالفة

وأسفرت جميع الجولات عن ضبط 2,390 ‏منشأة مخالفة منها 1320 ‏منشأة تمثلت مخالفتها في عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

إتلاف 21,541 كجم مواد غذائية

وبين الحويط أنه جرى مصادرة وإتلاف نحو 21,541 كجم ‏من الخضراوات والفواكه واللحوم والمواد الغذائية سواء من الباعة الجائلين أو لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن البلدية فرضت أقصى العقوبات والغرامات المالية وتم تطبيق كافة اللوائح النظامية بحق المخالفين المتمثلة مخالفاتهم في عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية في المحلات والمنشآت التجارية ومخالفات أخرى تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية ونحو ذلك من المخالفات المدرجة ضمن المخالفات الصحية.

إزالة 4,236 بسطة عشوائية وعربات متحركة

وأضاف أيضًا أنه تم إزالة 4,236 بسطة عشوائية مخالفة وعربات متحركة للباعة المتجولين بشكل غير نظامي. ‏وأفاد الحويطي أن البلدية تكثف جولاتها الرقابية بشكل متواصل ‏على مدار اليوم لمتابعة جميع المنشآت والأنشطة التجارية ‏ومنافذ البيع دون استثناء ‏وذلك للتأكد والتحقق من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا الحويطي ‏كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سلامة الجميع.

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