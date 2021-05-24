24 لاعبًا بـ قائمة الأخضر الأولمبي لمعسكر إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

استدعى سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا “الأخضر الأولمبي” 24 لاعبًا للمعسكر الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية وذلك استعدادًا لـ دورة الألعاب الأولمبية 2021 المقرر إقامتها في يوليو المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.

القائمة المستدعاة

وجاءت القائمة مكونة من: “أمين بخاري، صالح الوحيمد، نواف العقيدي في حراسة المرمى، حمد اليامي، خليفة الدوسري، نواف بوشل، خالد الدبيش، نايف الماس، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، متعب الحربي، ناصر العمران، يوسف الحربي، سعد السلولي، حسين العيسى، أيمن الخليف، مختار علي، فواز الطريس، حامد الغامدي، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالرحمن اليامي”.

وسيستمر المعسكر في إسبانيا بداية من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبل.

مباريات نارية لـ الأخضر الأولمبي

جدير بالذكر أن الأخضر الأولمبي سيواجه منتخبات البرازيل وألمانيا وساحل العاج في المجموعة الرابعة ضمن مباريات مرحلة دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مشواره في أولمبياد طوكيو، يوم 22 يوليو بمواجهة ساحل العاج على ملعب يوكوهاما، ثم يُلاقي منتخب ألمانيا تحت 23 عامًا، يوم 25، على الملعب ذاته أيضًا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباريات في مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو، يوم 27 يوليو، حيث يلعب مع البرازيل على ملعب سايتاما 2002.

شارك الخبر







شارك الخبر