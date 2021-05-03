3 شروط لسفر السعوديين إلى مصر

المواطن - الرياض

كشفت السفارة السعودية في القاهرة الإجراءات والشروط التي يجب القيام بها عند السفر إلى مصر؛ وذلك بالتزامن مع قرار المملكة استئناف سفر المواطنين للخارج اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين 17 مايو 2021.

شروط سفر السعوديين إلى مصر

وقالت السفارة في بيان لها إن الشروط التي حددتها السلطات المصرية تتضمن ما يلي:

أولًا دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا أمريكيًا عن كل شخص.

ثانيًا أن يكون لدى المواطن تحليل “PCR” لفيروس كورونا من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا يتجاوز موعدها 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

ثالثًا لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

الفئات المستفيدة من قرار السفر للخارج

وقد حددت وزارة الداخلية في وقت سابق الفئات المسموح لها بالسفر للخارج كما يلي:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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