339 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1076 حالة تعافٍ

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن توزيع الحالات الجديدة في السعودية بعد تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1076 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 339، ومنطقة مكة المكرمة 283، الشرقية 131، عسير 52، المدينة المنورة 50، جازان 37، القصيم 26، تبوك 18، حائل 15، الباحة 11، نجران 11، الشمالية 8، الجوف 5 حالات.

الحالات الحرجة والنشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 427370 حالة، وإجمالي حالات التعافي 410816 حالة، وإجمالي الوفيات 7085 حالة.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9469 حالة والحالات الحرجة 1341 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

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