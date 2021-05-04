4 أطعمة حاضرة على مائدة إفطار أهالي جدة في عيد الفطر

المواطن - جدة

لكل منطقة أكلاتها المميزة، إلا أن لأهالي جدة ميزة لا تتكرر في أي منطقة، حيث يحضرون في أول أيام عيد الفطر المبارك على الإفطار عددًا من الأكلات والمنتجات التي لا تخلو منها أي سفرة في جدة.

أكلات العيد:

وتعد الحلاوة الطحينية والزيتون واللبنة والمربى عادة لابد منها في أول أيام العيد، حيث يجتمع الأهالي على سفرة واحدة لتناول الإفطار قبل الساعة الـ9 صباحًا، كما تحتل أيضًا الدبيازة البلدي، والتعتيم الموائد صبيحة أول العيد المبارك.

مواعيد صلاة عيد الفطر:

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة ستكون في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة، وفي المدينة المنورة 5 و53 دقيقة، أما في الرياض فستكون في الساعة 5 و25 دقيقة، وفي بريدة 5 و33 دقيقة.

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