4 أهداف مثيرة في 27 دقيقة بين النصر والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

شهدت أول 27 دقيقة من عمر الشوط الأول بين النصر والفيصلي 4 أهداف مثيرة في مباراة أظهرت الشهية التهديفية المفتوحة بين الفريقين، بالإضافة للأخطاء الدفاعية الكارثية من قبل مدافعي وحارسي الفريقين.

4 أهداف مثيرة خلال أول 27 دقيقة:

وكانت البداية التهديفية مع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط بالثانية الـ14، ثم تعادل جيليرمي للفيصلي بالدقيقة الـ11، ثم أضاف سامي النجعي الهدف الثاني لأصفر العاصمة بالدقيقة الـ15، ثم بعدها بـ12 دقيقة سجل هشام فايق هدف التعادل الثاني لعنابي سدير بالدقيقة الـ27.

بعد شهر الإثارة تعود من جديد:

جدير بالذكر أن المباراة بين النصر والفيصلي تُقام على ملعب مرسول بارك في الرياض، وتأتي بعد شهر بالضبط من مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس الملك يوم 4 إبريل الماضي على ملعب “مرسول بارك” حيث فاز الفيصلي بهدف دون رد.

ويسعى النصر للفوز على الفيصلي للوصول للمركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 39 نقطة.

وكان أصفر العاصمة خسر في الجولة الـ25 من دوري المحترفين، أمام نادي ضمك بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي في المحالة، وتبعها على الفور إقالة المدرب الكرواتي هورفات من تدريب العالمي.

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