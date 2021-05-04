4 إجراءات مهمة حال سحب مبالغ من بطاقتك الائتمانية دون علمك

المواطن - الرياض

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي نصائح مهمة لعملاء البنوك والمصارف في حال سحب مبلغ من رصيد البطاقة الائتمانية ولم يعرف صاحبها من قام بالسحب.

السحب من بطاقتك الائتمانية

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا تم سحب مبلغ من بطاقتك الائتمانية ولا تعرف من قام بالسحب، فيجب عليك فعل التالي فوراً – حتى لو كان مبلغاً بسيطاً”:

*اتصل بالبنك لإيقاف البطاقة مؤقتاً.

*اسأل البنك عن مصدر السحب.

*حاول الدخول على الخدمة وإلغاء البطاقة منها.

*إذا تعذر ذلك اطلب من البنك إلغاء البطاقة وإصدار جديدة.

إذا تم سحب مبلغ من بطاقتك الإئتمانية ولا تعرف من قام بالسحب، فيجب عليك فعل التالي فوراً "حتى لو كان مبلغ بسيط":

*اتصل بالبنك لإيقاف البطاقة مؤقتاً.

*اسأل البنك عن مصدر السحب.

*حاول الدخول على الخدمة وإلغاء البطاقة منها.

*إذا تعذر ذلك اطلب من البنك إلغاء البطاقة وإصدار جديدة. pic.twitter.com/PSow6podtN — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) May 17, 2021

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