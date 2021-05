4 محطات في أولى جولات وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

المواطن- متابعة

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سبب جولته بين القاهرة ورام الله، قائلًا إن ذلك جاء بطلب من الرئيس جو بايدن؛ للقاء الأطراف لدعم جهودهم لتعزيز وقف إطلاق النار.

At the request of President Biden, I am traveling to Jerusalem, Ramallah, Cairo, and Amman to meet with the parties to support their efforts to solidify a ceasefire. The United States has engaged in intensive diplomacy to bring an end to the hostilities and reduce tensions.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2021