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4 محطات في أولى جولات وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة
تشمل القاهرة ورام الله والأردن والقدس

4 محطات في أولى جولات وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

2021/05/24
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, العالم, حصاد اليوم
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4 محطات في أولى جولات وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة
المواطن- متابعة

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سبب جولته بين القاهرة ورام الله، قائلًا إن ذلك جاء بطلب من الرئيس جو بايدن؛ للقاء الأطراف لدعم جهودهم لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشارك في إنهاء العداوات وخفض التوترات، مشيرًا إلى أن الجولة ستشمل القدس ورام الله والقاهرة وعمان من 24 إلى 27 مايو الحالي.

تفاصيل جولة وزير الخارجية الأمريكي

 ويبدأ الوزير جولته بالسفر أولًا إلى القدس حيث يلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ووزير الخارجية جابي أشكنازي وكبار المسئولين الإسرائيليين. 

وفي رام الله، سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية وكبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية.

الكشف عن سبب جولة أنتوني بلينكن رئيس الخارجية الأمريكي 

 بعدها يصل بلينكن إلى القاهرة، ويلتقي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير سامح شكري، ويختم الوزير الأمريكي جولته بزيارة الأردن ويلتقي مع جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن صفدي.

ويسافر الوزير بلينكن إلى المنطقة لمناقشة جهود المتابعة الرئيسة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض مخاطر صراع آخر خلال الأشهر المقبلة.

ويُذكر أن بايدن قال إن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حماس، متابعًا: سنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة.


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