4 محطات في أولى جولات وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

المواطن- متابعة

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سبب جولته بين القاهرة ورام الله، قائلًا إن ذلك جاء بطلب من الرئيس جو بايدن؛ للقاء الأطراف لدعم جهودهم لتعزيز وقف إطلاق النار.

At the request of President Biden, I am traveling to Jerusalem, Ramallah, Cairo, and Amman to meet with the parties to support their efforts to solidify a ceasefire. The United States has engaged in intensive diplomacy to bring an end to the hostilities and reduce tensions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2021

وأضاف أن الولايات المتحدة تشارك في إنهاء العداوات وخفض التوترات، مشيرًا إلى أن الجولة ستشمل القدس ورام الله والقاهرة وعمان من 24 إلى 27 مايو الحالي.

تفاصيل جولة وزير الخارجية الأمريكي

ويبدأ الوزير جولته بالسفر أولًا إلى القدس حيث يلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ووزير الخارجية جابي أشكنازي وكبار المسئولين الإسرائيليين.

وفي رام الله، سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية وكبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية.

بعدها يصل بلينكن إلى القاهرة، ويلتقي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير سامح شكري، ويختم الوزير الأمريكي جولته بزيارة الأردن ويلتقي مع جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن صفدي.

ويسافر الوزير بلينكن إلى المنطقة لمناقشة جهود المتابعة الرئيسة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض مخاطر صراع آخر خلال الأشهر المقبلة.

ويُذكر أن بايدن قال إن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حماس، متابعًا: سنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة.

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