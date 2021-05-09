44 % من سكان العالم يرون الولايات المتحدة مهددة للديمقراطية !

المواطن- متابعة

أظهر استطلاع للرأي تم بطلب من تحالف الديمقراطيات، أن 44% من الناس في جميع أنحاء العالم يعتبرون أن الولايات المتحدة تمثل تهديدًا لديمقراطيتهم.

وتحالف الديمقراطيات هو عبارة عن منظمة غير ربحية أُسست في الدنمارك على يد الأمين العام السابق للناتو، أندرس فوغ راسموسن، عام 2017، وقد تم إجراء استطلاع الرأي في 53 دولة في الفترة بين فبراير وأبريل الماضيين، ونشرت نتائجه هذا الأسبوع.

الولايات المتحدة تتجاوز الصين وروسيا

ومن بين الـ53 ألف شخص الذين شملهم الاستطلاع في 53 دولة، رأى 44% أن تأثير أمريكا على بلادهم يعد تهديدا للديمقراطية، لتتجاوز بذلك الولايات المتحدة كلا من الصين، التي يخشى تأثيرها على ديمقراطيتهم 38% من المشاركين في الاستطلاع، وروسيا التي جاءت بنسبة 28%.

كما أظهر الاستطلاع أن المخاوف بشأن تأثير أمريكا على الديمقراطيات الأخرى زادت منذ العام الماضي، وارتفعت بنسبة 20% في ألمانيا وحدها.

الاقتصاد وقوة الشركات التكنولوجية من العوامل المهددة للديمقراطية

وفي الوقت نفسه، كشفت الدراسة أن هناك 64% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يرون أن عدم المساواة الاقتصادية يشكل أكبر تهديد للديمقراطية، وبين التهديدات الأخرى ذكر 53% القيود المفروضة على حرية التعبير، و49% الانتخابات غير العادلة أو المزورة، مع إشارة 48% إلى قوة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ معظمها من الولايات المتحدة مقرا لها.

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