5 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 5 مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ36 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وسط منافسة قوية على المقدمة والتقدم في الترتيب.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة السابعة مساء بـ3 مواجهات، حيث يستضيف الخليج على ملعبه نجران، ويحل الحزم ضيفًا على هجر، ويلعب الساحل مع الجيل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويستضيف البكيرية فريق الشعلة عند الساعة 7:25 مساءً، ويلعب في التوقيت ذاته الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضد نظيره العدالة على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

نتائج دوري الدرجة الأولى

وكانت الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت، أمس الخميس، بـ5 لقاءات أيضًا، وانتهت 3 مباريات بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين بين الثقبة والنهضة بنتيجة 1/1، والفيحاء والطائي بنتيجة 0/0.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في الفوز على مضيفه النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر الكوكب على ملعب ضد الدرعية بنتيجة 3/2، فيما تمكن الجبلين من تحقيق الفوز بهدف دون رد أمام عرعر.

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