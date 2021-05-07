7 فوائد لـ تناول الزبادي يوميًا

المواطن- محمد داوود- جدة

اعتبرت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أن تناول الزبادي يوميًا مفيد لصحة الجسم، إذ يحتوي على عناصر مفيدة جدًا للجسم منها الكالسيوم، والريبوفلافين، وفيتامينات B، وحامض الفوليك، وحمض اللبنيك واليود، بجانب احتوائه على البكتيريا النافعة، ومعادن المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز والسيلينيوم ونسبة عالية من الفوسفور.

فوائد تناول الزبادي الصحية:

وقالت في تصريحات لـ “المواطن“، إن هناك (7) فوائد لتناول الزبادي يوميًا وهي:

تسهيل الهضم، فالزبادي يعد من الغذاء سهل الهضم، وبالإضافة إلى ذلك فإن البكتيريا الجيدة أو البروبيوتيك الموجودة في بعض أنواع الزبادي لها دور في هضم الأطعمة الأخرى، أيضًا ينصح بشدة بتناول الزبادي لأولئك الذين يعانون من مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال وآلام المعدة.

تعزيز الجهاز المناعي، فالبكتيريا الجيدة في الزبادي تعزز وظيفة الأمعاء، وتساعد الجسم على امتصاص المواد المغذية بشكل صحيح وتقوية الجهاز الهضمي، وكل هذه العوامل بدورها تعزز الجهاز المناعي.

يساعد على تخفيف الوزن، فالزبادي يمكن أن يساعد على فقدان الوزن بسرعة أكبر، فالبكتيريا الجيدة في اللبن البروبيوتيك تساعد على تحسين عملية الأيض والهضم، وتعطي الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك فإن وجود كمية عالية من الكالسيوم في اللبن يحث الخلايا الدهنية على ضخ كمية أقل من الكورتيزول، مما يسهل عملية إنقاص الوزن، أيضًا فإن الأحماض الأمينية في الزبادي تساعد على حرق الدهون.

تناول الزبادي يمنع ارتفاع الضغط

منع ارتفاع ضغط الدم

يخفض الكوليسترول، احتواء اللبن الزبادي على البكتيريا الجيدة النشطة يقلل من تصنيع الكوليسترول في الكبد، بالإضافة إلى ذلك تقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع 2.

منع سرطان القولون، فالزبادي له فوائد كبيرة في حفظ القولون في حالة صحية، فبكتيريا البروبيوتيك هي نوع من البكتيريا الصديقة للأمعاء الموجودة في الزبادي التي تشجع نمو البكتيريا الصحية في القولون، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القولون، وهذه البكتيريا الجيدة تقتل الكائنات الدقيقة الضارة في القولون قبل أن تصبح مسرطنة.

منع هشاشة العظام، فالكالسيوم وفيتامين D تقويان العظام، وتزيدان من كثافته، وهذا بدوره يمنع هشاشة العظام، وهو مرض يكون تدريجيًا، حيث تصبح العظام مع مرور الوقت ضعيفة ومعرضة للكسور.

الكالسيوم وفيتامين “D”:

ونوهت أن الزبادي يزيد مدخول الكالسيوم وفيتامين “D”، وهذا يفيد في منع حدوث مرض هشاشة العظام والذي يفقد فيه العظم كثافته ويصير جافًا، والتعرض لكسر العظام في معظم الحالات سببه ضعف صحة العظم، وينصح خبراء التغذية عند شراء الزبادي باختيار الأنواع المدعمة بفيتامين D والذي يحتاجه الجسم لامتصاص الكالسيوم.

تناول الزبادي يعزز نمو الأطفال:

واختتمت الدكتورة فائزة بالقول: من المهم الحرص على إلزام الأطفال بشرب كأس من اللبن يوميًا لفوائده على صحتهم ونمو مراحلهم، فاللبن يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يحتاجه الطفل في تغذيته ونموه، كما أنه يساعد الأطفال على بناء عظام قوية ويمنع الصداع، ويساعد على تقليل الدهون غير المرغوبة في الجسم، وله دور فعال في تعزيز صحة الأسنان واسترخاء العضلات، والحد من الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة والوقاية من هشاشة العظام، كما أن تناول اللبن يساعد الطفل على الاسترخاء والنوم جيدًا.

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