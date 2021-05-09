9 مدراء مناوبين يعملون على راحة ضيوف بيت الله الحرام خلال رمضان

المواطن - مكة المكرمة

يقوم 9 مدراء مناوبين بالمسجد الحرام على متابعة سير منظومة الأعمال في أروقة وساحات بيت الله العتيق بشكل دائم ومستمر، وذلك بناء على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ لضمان تقديم كافة الخدمات لزوار وقاصدي الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

تذليل الصعاب:

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام، حمود بن صالح العيادة، أن الإدارة ترتبط بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، وتقوم على تحقيق أهدافها التي من بينها حوكمة الأعمال وتيسيرها وتذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام.

وأضاف أن إدارة المناوبة تعمل على أخذ الجولات الميدانية في أروقة البيت العتيق وصحن المطاف وأدواره وساحاته، ومعالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة، والمتابعة مع مسؤولي الإدارات مباشرة لحلها ومعالجتها، والتأكد من جاهزية الإدارات الفنية والخدمية والهندسية والتشغيلية وغيرها، والتعامل مع ما قد يصل من الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

متابعة سير العمل:

وأكد العيادة أن إدارة المناوبة تقوم على متابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توفر جميع الخدمات، ومتابعة التجهيزات في بيت الله الحرام ورفع التقارير اليومية اللازمة لوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

وتتكون الإدارة من ذوي الخبرات الميدانية وكلاء ومستشاري الرئيس العام والوكلاء المساعدين، وعدد من الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات في بيت الله العتيق من أجل توفير جميع سبل الراحة لزوار وقاصدي المسجد الحرام، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين بناء على قرار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ويرتبط بها (إدارة شؤون المناوبين، وإدارة خدمات المناوبين، وإدارة تطوير الأعمال والمناوبة).

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