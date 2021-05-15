ClubHouse يجتاح إيران ويثير الجدل 

المواطن- متابعة

اجتاح تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس ClubHouse إيران، وأثار جدلًا واسعًا بسبب سيطرة موضوع الانتخابات الرئاسية الإيرانية عليه؛ حيث وفر فرصة لوجود حوار علني بمشاركة مسؤولين ومرشحين محتملين للانتخابات، وهو أمر لم تتحه الدولة نفسها.

ويتم فتح عشرات الغرف يوميًا ويشارك فيها آلاف المستمعين والمتحدثين، من سياسيين، مرشحين معلنين أو مرجحين، صحافيين، ومقيمين في البلاد أو خارجها.

ويعد ClubHouse من تطبيقات التواصل الاجتماعي النادرة التي يمكن استخدامها في إيران، من دون الحاجة إلى شبكات افتراضية VPN بالرغم من أنها تواجه بعض الانقطاعات على شبكات الهاتف.

ولفت حضور العديد من المسؤولين في غرف المحادثة، يتقدمهم نائب رئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، الذي يتردد اسمه كمرشح محتمل للرئاسة، على التطبيق.

وأجاب جهانغيري على أسئلة عدة، ودافع عن سياسة حكومة الرئيس الإصلاحي الحالي، حسن روحاني، في مواجهة الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية، وحرية استخدام الإنترنت، وحتى عن تهم الفساد التي يواجهها شقيقه.

ClubHouse يثير انتقادات المحافظين

وأثار التطبيق انتقادات لدى المحافظين في السياسة الإيرانية، لا سيما أن المحادثات فيه تجري دون أي إشراف على مضمونها، ودعا بعضهم إلى توفير بديل محلي لتطبيق يدار من الخارج.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، توقف عمل التطبيق على غالبية شبكات الهاتف المحلية، من دون تفسير، ورغم تطمينات قدمها مسؤولون في حكومة روحاني من أن ClubHouse لم يحجب، فإن استخدامه لا يزال غير ممكن على شبكة محلية واحدة على الأقل.

حجب فيسبوك وتويتر

ويخشى المستخدمون أن يواجه تطبيق الدردشة الصوتية مصير تطبيقات أخرى كبرى في إيران مثل فيسبوك وتويتر، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية.

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