Friends يعود بعد 17 عاماً بنفس نجومه

المواطن - متابعة

يعود مسلسل friends بعد عرض آخر مواسمه قبل 17 عاماً، حيث بثت شبكة “إتش بي أو” HBO برومو مدته دقيقتان لحلقة استثنائية من المسلسل الشهير (الأصدقاء) والتي يجري بثها عبر الشبكة بدءاً من يوم 27 مايو الجاري.



وظهر خلال البرومو أبطال المسلسل داخل الديكورات نفسها لمنزلي “مونيكا” و”جوي” و”تشاندلر”، وكذلك المقهى الشهير الذي كان يتجمع فيه الأصدقاء الستة يتبادلون خلاله المشاكل والمزاح وتفاصيل حياتهم اليومية.

وضم برومو friends التشويقي مشهداً لجلسة بين الأصدقاء، راجع فيه الأبطال ذكرياتهم، وأعادت “فيبي” -ليزا كوردو- أداء مشهد اكتشافها لعلاقة “مونيكا” و”تشاندلر” بنفس الأداء المليء بالبهجة والاندهاش.

ضيوف شرف:

وتتضمن الحلقة التي ستبث يوم 27 مايو الجاري عدداً كبيراً من ضيوف الشرف الذين سيظهرون خلالها، إلى جانب الأبطال الستة جنيفر أنيستون “ريتشيل”، كورتني كوكس “مونيكا”، ليزا كودرو “فيبي”، ديفيد شويمر “روس”، مات لوبلان “جوي” وماثيو بيري “تشاندلر”.

نجوم friends:

وتزامنا مع اقتراب موعد بث الحلقة، تصدر نجوم المسلسل غلاف مجلة People الشهيرة، إذ التقط الأبطال صورة بالطريقة نفسها التي اعتادوا التقاطها سابقا ليعلنوا عن عودتهم من جديد ولكن بعد مرور سنوات طويلة تغيرت فيها ملامحهم وتقدموا في العمر، إذ ظهر ماثيو بيري ومات لو بلان بشعر رمادي كما برز الأخير بـ”كرش” خلال البرومو مفتقداً رشاقته التي ميزته خلال الحلقات السابقة، ما دفع متابعي العمل وجمهوره لترقب تلك العودة والتساؤل عن ما قد تحدثه الحلقة المرتقبة من تأثيرات سلبية حول تأثير الزمن على الأصدقاء لدى جمهورهم.

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