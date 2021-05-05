WhatsApp يتيح ميزة المدفوعات الرقمية في البرازيل

المواطن- متابعة

أعاد تطبيق WhatsApp إطلاق ميزة المدفوعات الرقمية في البرازيل بعد عام تقريبًا من إطلاقها للمرة الأولى في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في مقطع فيديو: أعاد WhatsApp إطلاق خدمات تحويل الأموال بين الأفراد في البرازيل، بعد أن حظرها البنك المركزي قبل عام تقريبًا.

البلد الثانية بعد الهند لتجربة WhatsApp

وكانت البرازيل بمثابة المنصة الثانية لإطلاق مدفوعات واتساب بعد طرحها في الهند بعد بضعة أشهر، لكن مصرفها المركزي أجبر الخدمة على تعليق الميزة في شهر يونيو من عام 2020 بعد أيام قليلة من إطلاقها هناك.

ومهد البنك المركزي البرازيلي في شهر مارس الطريق أمام الخدمة للسماح بإرسال الأموال باستخدام شبكتي فيزا وماستركارد، وذلك بعد أن درس الأمر، وكانت قد أُثيرت مخاوف متعلقة بالمنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات حيث قال حينها: مدفوعات واتساب قد تلحق الضرر بنظام المدفوعات الحالي في البرازيل.

الاستسلام للضغوط التنفيذية

وحاولت واتساب في البداية تجنب التحول إلى شركة خدمات مالية في البرازيل وسعت إلى الحصول على التراخيص من خلال الاعتماد على التراخيص البنكية الحالية لفيزا وماستركارد، لكنها استسلمت للضغوط التنظيمية، وعلى ذلك أنشأت فيسبوك وحدة جديدة تسمى Facebook Pagamentos do Brasil، التي تخضع الآن للتنظيم من البنك المركزي.

ميزة المدفوعات الرقمية من WhatsApp

ويمكن لمستخدمي واتساب البالغ عددهم 120 مليونًا في البرازيل إرسال ما يصل إلى 5000 ريال برازيلي (918 دولارًا) شهريًا لبعضهم بعضًا مجانًا، ولكن المعاملة الواحدة لها حد 1000 ريال برازيلي (184 دولارًا)، ولا يمكن للمستخدمين معالجة أكثر من 20 عملية تحويل في اليوم.

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