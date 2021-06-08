آبل تطور أجهزة iPad حديثة بمميزات مذهلة

المواطن- متابعة

تعمل شركة آبل على تطوير جيل جديد من حواسب iPad، مجهز بميزات إضافية، وذلك بحسب موقع ixbit المختص بشؤون التقنية.

مواصفات الجيل الجديد من حواسب iPad

وبحسب التقارير، تطور الشركة الأمريكية نسخًا جديدة من حواسب iPad mini مجهزة بشاشات عالية الدقة، وحواف هذه الشاشات ستكون رقيقة بحيث تشغل الشاشة معظم مساحة الواجهة الأمامية كما في حواسب آيباد برو الحالية.

كما ستخلو الواجهة من زر القائمة الرئيسي، ويفترض أن تحصل هذه الأجهزة على ميزة التعرف على الوجه لفك قفل الشاشة وحماية البيانات.

كما تشير التسريبات إلى أن آبل تطور أيضًا جيلًا جديدًا من حواسب آيباد برو، وستحصل هذه الأجهزة على واجهات خلفية مصنوعة من الزجاج كما في هواتف آيفون الحديثة.

ميزة الشحن اللاسلكي

ومن المفترض أن تزود هذه الأجهزة بميزة الشحن اللاسلكي التي تختبر آبل بعض تقنياتها حاليًا، كما قد تحصل على ميزة الشحن العكسي التي ستساعدها على أن تكون مصدرًا لشحن ساعات Apple Watch وسماعات AirPods لاسلكيًا.

ويتوقع أن تطلق أجهزة iPad mini المحدثة نهاية العام الجاري، بينما ستطلق حواسب iPad Pro بنسخها الجديدة مطلع العام القادم.

ويرى المحللون أن آبل أقدمت على تطوير حواسبها اللوحية بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على هذه الأجهزة مع انتقال الكثير من الناس إلى العمل عن بعد العام الماضي، حيث ازدادت مبيعات آيباد بنسبة 43% مقارنة بالعام الذي سبقه.

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