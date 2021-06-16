أبرز أرقام منتخب السعودية بالتصفيات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

ظهر منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز خلال منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة.

الأخضر يتأهل

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

ورفع الأخضر بقيادة رينارد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

أبرز أرقام منتخب السعودية

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم 8 مباريات في التصفيات الآسيوية المشتركة، ولم يخسر أي مواجهة، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات وتعادل في مباراتين، وشهدت اللقاءات مشاركة 37 لاعبًا.

وشهدت مباريات الأخضر تسجيل 26 هدفًا في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث أحرز 22 هدفًا، فيما اهتزت شباكه بـ4 أهداف، وحصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على 12 بطاقة صفراء، ولم ينل أي لاعب بطاقة حمراء.

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