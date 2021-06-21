أبو هداية: بقاء رباعي الاتحاد خطر على الفريق!

المواطن - مروة نبيل

طالب الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي برحيل أكثر من لاعب في الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

أبو هداية يطالب برحيل 4 لاعبين من الاتحاد:

وقال محمد هداية: “بريجوفيتش ورودريغيز وهنريكي وكمارا هؤلاء (أهم وأبرز) مقالب الفريق واستمرارهم هو بمثابة مخاطرة مؤكدة فنيًّا واقتصاديًّا لمن يعي ويفهم ويدرك حجم الإبقاء عليهم”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “للأسف حتى الآن لم يتم أي تحرك حولهم أو بدلاء لهم بسبب ضعف الوضع المالي والإجرائي لنادي الاتحاد وإدارته”.

العميد هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، بعدما كان يُصارع على الهبوط خلال المواسم الأخيرة.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح في تحقيق اللقب.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة