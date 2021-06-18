متحدث الاتحاد يحسم رحيل فواز القرني

المواطن - مروة نبيل

حسم المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن رحيل حارس المرمى فواز القرني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حقيقة رحيل فواز القرني

وأشار تقارير صحافية خلال الأيام الماضية إلى أن إدارة نادي الاتحاد في طريقها للتفريط في خدمات حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم فواز القرني، في ظل الاعتماد على البرازيلي مارسيلو غروهي بشكل أساسي.

وكتب أحمد صادق دياب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “البعض، مع الأسف، يضيع وقته في قضية خاسرة تمامًا.. تأكدوا أن الاتحاد لن يفرط في لاعب يفيد الفريق ويحب الاتحاد”.

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، بعدما كان يُصارع على الهبوط في المواسم الأخيرة.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح في تحقيق اللقب.

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