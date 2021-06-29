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أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

2021/06/29
الساعة 8:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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