المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسعار تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة التي تُقام بعد غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

أسعار تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كـ التالي: ” 30 ريالًا لـ الأفراد، 50 ريالًا للعوائل والأفراد، 75 ريالًا فئة الأفراد، 75 ريالًا فئة العوائل، 500 ريال للفئة الفضية، 1000 ريال للفئة الذهبية”.

وقبل مباراة سنغافورة، كان المنتخب السعودي نجح في تحقيق فوز عريض على حساب منتخب اليمن يوم السبت الماضي بثلاثية دون رد في الجولة السابعة.

وسجل لـ المنتخب السعودي في شباك اليمن كل من “سالم الدوسري هدفًا، فهد المولد هدفين”.

موعد المباراة

جدير بالذكر أن مباراة السعودية وسنغافورة سوف تُقام على ملعب “مرسول بارك” في الرياض بعد غد الجمعة في تمام التاسعة مساءً.

ويتواجد المنتخب السعودي بالمركز الأول في المجموعة الرابعة بـ التصفيات برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

أما منتخب سنغافورة، فيحتل المركز الرابع ” قبل الأخير” في المجموعة برصيد سبع نقاط.

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