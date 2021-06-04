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أكبر شركات المياه المعبأة في السعودية تدرس طرح حصة للاكتتاب العام
من ضمن سلسلة الشركات التي تدرس ذلك

أكبر شركات المياه المعبأة في السعودية تدرس طرح حصة للاكتتاب العام

2021/06/04
الساعة 2:43 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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أكبر شركات المياه المعبأة في السعودية تدرس طرح حصة للاكتتاب العام
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ إن إحدى أكبر شركات المياه المعبأة في السعودية تدرس طرح حصة للاكتتاب العام.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن شركة مياه بيرين، ومقرها الرياض، استعانت بالذراع المصرفي الاستثماري لمجموعة سامبا المالية لإدارة طرح عام أولي محتمل لحصة 30%.

أكبر شركات المياه المعبأة في السعودية تدرس طرح حصة للاكتتاب العام

وأوضحت المصادر إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في اتجاه تنفيذ الاكتتاب العام. 

ونوهت بلومبرغ إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن وقد تتخذ الشركة قرارًا ضد الاكتتاب العام، مشيرة إلى أن سامبا كابيتال وبيرين رفضا التعليق.

تنويع الاقتصاد 

وسيضاف هذا الاكتتاب العام إذا تم، إلى سلسلة من عمليات الإدراج في المملكة، حيث تستفيد الشركات من طلب المستثمرين على العروض الجديدة، وذلك بينما تتطلع الدولة إلى جمع الأموال لتمويل الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد تحت إطار رؤية 2030.

وقال التقرير إن كل من البورصة السعودية وشركة أكوا باور وشركة الاتصالات السعودية والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية، هم من ضمن سلسلة الشركات التي تدرس طرح حصص للاكتتاب.

أكبر شركات المياه المعبأة في السعودية تدرس طرح حصة للاكتتاب العام

صناعة جديدة

 وسيفتح الإدراج أيضًا صناعة جديدة أمام الاستثمار العام في السعودية، ومن المتوقع أيضًا أن تبيع المملكة في وقت لاحق من هذا العام جزءًا من واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، وهي منشأة رأس الخير.

أكبر شركات المياه المعبأة في السعودية تدرس طرح حصة للاكتتاب العام


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