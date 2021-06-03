أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا حول العالم

المواطن - متابعة

أكدت وسائل إعلام عالمية تطعيم المواطنين حول العالم بأكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 171 مليوناً و33 ألفاً و299 إصابة، الاثنين الماضي، في أكثر من 210 دول ومناطق بأنحاء العالم.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و556 ألفاً و724 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليوناً و137 ألفاً و277 حالة.

لقاحات كورونا:

وأوضحت المنظمة في تصريحات إلى “العربية”، أنها لا تمتلك مؤشرات حاليًّا على تطوير كورونا داخل مختبر، مشددةً على أن التعاون الدولي ضروري لتوزيع لقاحات كورونا.

وتابعت أن الإمارات منحت اللقاح لنحو 80% من الفئات الأكثر عرضة للخطر، وأن الوضع الوبائي لكورونا في منطقة شرق المتوسط في تحسن.

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