أماكن وجود نبات الدفلة ومتى يصبح سامًا؟

المواطن - الرياض

استعرض أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، متى يصبح نبات الدفلة سامًا وخطيرًا على صحة الإنسان؟

وقال الخضيري في تغريدة له عبر تويتر، إن الدراسات أثبتت أن الدفلة تمتص المعادن الثقيلة من عوادم السيارات وتقلل بشدة من التلوث الجوي، وهي مخصصة للحدائق ولا يأكلها أحد، حتى الحيوانات تتجنبها كما تتجنب الحرمل.

سام في تلك الحالة:

وأضاف أن نبات الدفلة لا يكون سامًا إلا إذا أكل الإنسان منه ما يعادل 30 إلى 100 جرام (ما يعادل غصنًا كاملًا بأوراقه)، لكنه في الحدائق لا ضرر منه ما لم يُؤكل.

أماكن وجود الدفلة:

وتابع أن النبات موجود في حدائق جميع دول العالم، ويمتص تلوّث الهواء ويكافح تلوّث المدن، مبديًا رفضه للدعوات التي تنادي بنزع كل النباتات السامة، مضيفا أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات تعني اضطرار الإنسان لاستئصال 70% من نباتات الأرض.

والدفلة هي شجيرة معمرة يصل ارتفاعها من 2.5 لـ6 أمتار، وهي ذات شكل قائم التفريع وأفرعها غزيرة ومقوسة.

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