أمير تبوك يطمئن على صحة صالح النعيمة

المواطن- الرياض

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اتصال هاتفي على الحالة الصحية للكابتن صالح النعيمة قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا، بعد العملية الجراحية التي أجريت له، وسأل سموه الله العلي القدير أن يمنّ على الكابتن النعيمة بالشفاء العاجل.

صالح النعيمة يشكر أمير تبوك

‏‎‏‎من جانبه أعرب النعيمة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن جميع الرياضيين، وبصفته أحد الرموز الرياضية الهامة بالوطن، داعيًا المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

الهلاليون يدعمون النعيمة

وكانت جماهير الهلال، تفاجأت بإجراء النعيمة لعملية جراحية بالأمس، ما دفعها لدعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأجرى صالح النعيمة عملية جراحية في الفقرات، أمس الأربعاء، حسب ما أعلن نجله فهد عبر حسابه الخاص على “تويتر.

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