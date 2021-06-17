أوكرانيا تتجاوز مقدونيا بثنائية في يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة منتخب أوكرانيا ضد مقدونيا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز المنتخب الأوكراني بهدفين مقابل هدف.

أوكرانيا ضد مقدونيا

وبدأت مباراة منتخب أوكرانيا ضد مقدونيا بشكل سريع، حيث تقدم عن طريق أندريه يارمولينكو عند الدقيقة 29، قبل أن يُعزز رومان ياريمتشوك التقدم بهدف ثان عند الدقيقة 34، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوكراني.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المنتخب المقدوني بقوة بحثًا عن التعادل، قبل أن يقلص إزجان إليوسكي الفارق عند الدقيقة 57، وكاد روسلان مالينوفسكي أن يسجل الهدف الثالث، إلا أنه أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 84.

ترتيب المجموعة الثالثة

ورفع منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة في يورو 2020، فيما يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة دون رصيد.

ويُعد هذا الفوز الأول الذي يُحققه المنتخب الأوكراني الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأوروبية منذ انتصاره في نسخة عام 2012 على المنتخب السويدي، بنتيجة 2/1.

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