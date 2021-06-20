أول الراحلين عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبحث المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الأول لـ كرة القدم بنادي الهلال عن ضخ دماء جديدة بالفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

3 مدربين في الهلال لم يشركوا باهبري أساسيًا

وقد يكون اللاعب هتان باهبري أول الراحلين عن أزرق العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن هتان لم يشارك كثيرًا بالموسم الماضي مع 3 مدربين قادوا الأزرق وهم الروماني رازفان لوشيسكو والبرازيلي روجيرو ميكالي والبرتغالي خوسيه مورايس.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن باهبري تلقى أكثر من عرض للرحيل، بعدما وضعته إدارة الهلال على قائمة المغادرين سواء عن طريق بيع عقده أو الإعارة، ولكنه يرفض ويطلب توقيع مخالصة مالية.

ولم ينجح باهبري في حجز مكان له بالتشكيلة الأساسية لـ الزعيم لوجود أكثر من لاعب مميز بمركزه وهم سالم الدوسري والبيروفي أندري كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

الأندية المهتمة بضم باهبري

وتهتم أندية الأهلي والاتحاد والشباب بضم باهبري في حال غادر الزعيم بشكل رسمي.

يذكر أن باهبري كان تُوج مؤخرًا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 مع الزعيم.

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