أول قرار في الأهلي بعد ضم دانكلير بيريرا

المواطن - محمد سمعه

يطمح مجلس إدارة النادي الأهلي بـ رئاسة ماجد النفيعي لتسوية أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لضم مزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا أمس الجمعة.

مليونا ريال يهددان الأهلي

وكان الاتحاد الدولي لـ كرة القدم صدم الراقي مؤخرًا، وذلك بإعلان حرمان الفريق من إبرام أي تعاقدات وتسجيلها لفترة انتقالات واحدة بسبب التأخر في دفع المستحقات المالية المتبقية لفريق سامسونج الكوري الجنوبي في صفقة ألفيس ساريتش والبالغة ما يقرب من مليوني ريال.

ماذا ستفعل إدارة الراقي ؟

وستركز إدارة الراقي على الحديث مع ساريتش وناديه السابق من أجل تسوية المستحقات المتبقية تجنبًا لعقوبة الفيفا، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الراقي.

وفي حال تم التوصل لاتفاق مع اللاعب البوسني وناديه الكوري الجنوبي، سوف يستطيع الأهلي قيد الصفقات الجديدة وإلغاء عقوبة الفيفا الموقعة عليه.

يذكر أن الراقي قدم موسم 2020/2021 بشكل مخيب لـ آمال جماهير النادي، حيث احتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تلقى هزائم ثقيلة بثلاثية من الشباب والتعاون وبخماسية من الهلال في دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

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