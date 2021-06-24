قرار الفيفا يمنع الأهلي من أولى صفقاته

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن قرار الاتحاد الدولي لـ كرة القدم، أصبح يهدد الأهلي بالحرمان من ضم أولى صفقاته التي وضع أنظاره عليها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الفيفا يصدم الأهلي

وكان الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي قال عبر حسابه في “تويتر”: إن الفيفا منع الراقي من تسجيل الصفقات لـ فترة واحدة بعد وصول خطاب، وذلك في حال عدم سداد مستحقات نادي سامسونج الكوري الجنوبي في صفقة ألفيس ساريتش والبالغة ما يقرب من مليوني ريال.

واهتم الراقي بضم المدافع المصري محمود حمدي “الونش” لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، بسبب تألقه مع الفريق الأبيض مؤخرًا.

الزمالك يرحب بإعارة الونش

وسيوافق الزمالك على إعارة محمود الونش خارج الدوري المصري لـ مدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة وذلك بعد أن جدد المدافع المصري عقده مع الزمالك حتى صيف 2025.

وكان النصر أيضًا دخل في منافسة مع الراقي لضم الونش، لكن اللاعب المصري صاحب الـ26 عامًا يفكر في الانتقال إلى الراقي.

يذكر أن “الونش” كان لعب في صفوف فريق طلائع الجيش، وذلك قبل الانضمام لنادي الزمالك بعام 2016.

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