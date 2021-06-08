أيهما أفضل في الصيف تناول البطيخ باردًا أم حارًا ؟

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، إلى تناول البطيخ باردًا سواء في الصيف أو غيره، لأن البرودة تمنح البطيخ الطعم الحقيقي ولا تفقد المذاق الذي يشعر به الفرد، ويختلف الوضع عندما يتم تناوله حارًا كما هو دون تبريده، وهنا لا يستمتع الفرد بطعم ولذة البطيخ، ويكون تناوله مجرد تزويد الجسم بماء البطيخ.

يجنب الأمراض المستعصية:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“، إن لتناول البطيخ فوائد عديدة وخصوصًا في الصيف، منها:

⁃ ترطيب الجسم، إذ يحتوي البطيخ الأحمر على ما بين 90 و95% من الماء، وهو يساعد على إبقاء الجسم مرتوياً في درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.

⁃ خفض ضغط الدم، يحتوي كوب من قطع البطيخ على 170 مليغرامًا من البوتاسيوم، وهو معدن مهم للتخفيف من تأثيرات الصوديوم على ضغط الدم، والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي.

⁃ يساعد على إنقاص الوزن، فتناول قطع من البطيخ كمقبلات أو في السلطة من الطرق قليلة السعرات الحرارية للشعور بالشبع قبل تناول الوجبة، حيث يحتوي كوب واحد من قطع البطيخ على 40 سعرة حرارية.

⁃ تفريغ الأمعاء، البطيخ غني بالماء الذي يساعد على تفريغ الأمعاء بشكل منتظم.

⁃ يعزز صحة القلب، يحتوي البطيخ على عنصر تبين أنه يقلل مستويات الكوليسترول في الدم، ويخفف انسداد الشرايين، وذلك حسب ما توصلت إليه دراسة أجراها باحثون من جامعتي بيردو وكنتاكي نشرت في 2014.

⁃ يحمي من الأمراض المستعصية، فالبطيخ يحتوي على نسب مهمة من الليكوبين، وهو مضاد أكسدة يحمي من الأمراض الخبيثة، فالليكوبين يحمي الحمض النووي من التلف، ويوقف نمو الخلايا السرطانية، ويحفز الإنزيمات التي تدمر مسببات السرطان.

يقي من الشيخوخة:

وبينت أن هناك فوائد جديدة كشفتها دراسات صحية منها تحسين الأوعية الدموية، إذ خلص باحثون من جامعة تكساس إلى أن البطيخ يحتوي على مكونات تحفز الأوعية الدموية، كما يساهم البطيخ في الوقاية من الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، الكاروتين والتريتيربينويد، والتي تتميز بقدرات مضادة للأكسدة تعمل على تدمير الجذور الحرة الضارة في الجسم مما يؤخر مرحلة الشيخوخة.

غني بالألياف والأحماض:

ودعت الدكتورة نجود في ختام حديثها، إلى تناول عصير البطيخ باردًا، إذ يتميز عصير البطيخ بأنه منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وغني بالألياف والأحماض الأمينية والكاروتينويد، ويسد البطيخ 17% من الاحتياج اليومي لفيتامين A و21% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، كما يوفر عصير البطيخ حوالي 30 سعرة حرارية من الطاقة لكل 100 غرام من العصير، كما يحفز عصير البطيخ المناعة وتقوية الجسم.

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