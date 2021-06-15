إسبانيا تدرس ضم سبتة ومليلية إلى شنغن الأوروبية

المواطن- متابعة

قالت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها تدرس ضم جيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حاليا دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جواً أو بحراً إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفية من التأشيرات في أوروبا.

خلاف بين إسبانيا والمغرب

وبحسب وكالة رويترز، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل خلاف بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء الغربية، وقد امتنعت وزيرة الخارجية الإسبانية عن التعليق بشأن هذا الخلاف.

وفي الوقت نفسه، فإن المغرب يعتبر المدينتين جزءاً من تُرابه منذ استقلاله عن الاحتلالين الإسباني والفرنسي، ويرفض الاعتراف بالسيادة الإسبانية عليهما.

ويعتبر المغرب التواجد الإسباني احتلالاً، مُطالباً باسترجاعهما إلى جانب جزر إشفارن القريبة منهما.

وتوترت العلاقات المغربية الإسبانية بسبب سماح مدريد بدخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي إلى ترابها، تلك الخطوة التي بررتها مدريد بـ دواعٍ إنسانية، لكن الرباط اعتبرتها طعنة من الخلف صدرت عن شريك استراتيجي.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



