إنجاز تاريخي لـ بيدري مع منتخب إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

حقق نجم وسط الماتادور، بيدري غونزاليس، إنجازًا تاريخيًّا بعد مشاركته أساسيًّا في مباراة إسبانيا ضد السويد في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

إسبانيا ضد السويد:

ولعبت إسبانيا ضد السويد على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية في بداية مشوارهما بمنافسات “يورو 2020″، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم رصيده إلى نقطة، ليحتل المركز الثالث في مجموعته بـ”يورو 2020″، فيما يتواجد المنتخب السويدي في المركز الثاني، خلف سلوفاكيا متصدر الترتيب برصيد 3 نقاط.

إنجاز لـ بيدري مع منتخب إسبانيا:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بيدري أصبح أصغر لاعب يظهر مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في بطولة كبرى بعمر 18 عامًا و201 يوم.

وتفوق نجم فريق برشلونة، بيدري غونزاليس على نجم منتخب إسبانيا الأسبق سيسك فابريجاس الذي شارك ضد منتخب أوكرانيا في منافسات بطولة كأس العالم 2006 وهو يبلغ من العمر 19 عامًا و41 يومًا.

وأصبح بيدري غونزاليس أيضًا أصغر لاعب إسباني يشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث كسر الرقم الصامد منذ نسخة يورو 1980 باسم لاعب المنتخب الأسبق ميجيل تينديلو الذي شارك مع لا روخا ضد إيطاليا بعمر 19 عامًا و132 يومًا.

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