إسلام سليماني يحل أزمة الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي أوليمبيك ليون الفرنسي، للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجديد 2020/ 2021.

ويرغب الهلال والاتحاد في التعاقد مع صفقة هجومية جيدة بالميركاتو الصيفية، خاصة أن الاتحاد يسعى لضم مهاجم بديل للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، بينما يريد الهلال ضم مهاجم جيد بعد ضم المالي موسى ماريغا.

ومع اقتراب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من الرحيل، أصبح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم يفكر في ضم مهاجم آخر لـ الهلال مع المالي ماريغا.

وبسبب عدم تأقلم سليماني حتى الآن مع نادي ليون، فإن مسألة رحيله عن نادي الشمال الفرنسي أصبحت مسألة وقت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأندية التي لعب لها إسلام سليماني:

وسبق لـ سليماني اللعب في صفوف أندية شباب بلوزداد الجزائري وسبورتينج لشبونة البرتغالي وليستر سيتي الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وفنربخشة التركي ونادي موناكو الفرنسي.

ولعب إسلام سليماني مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2014 التي أُقيمت في البرازيل.

أرقام إسلام سليماني مع ليون:

يذكر أن سليماني صاحب الـ33 عامًا شارك مع ليون في 20 مباراة، نجح خلالهم في إحراز 4 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى لزملائه.

وكان اسم سليماني تردد مسبقًا للانضمام إلى نادي النصر، وذلك بعد استغناء أصفر العاصمة عن المهاجم النيجيري أحمد موسى في أكتوبر الماضي.

ويلعب سليماني مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم منذ عام 2013، كما تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده في عام 2019.

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