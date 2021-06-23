‎الرئيسية
آخر الاخبار
إغلاق أكبر مولات حفر الباطن بسبب الإجراءات الوقائية
لعدم تطبيق التدابير الاحترازية

إغلاق أكبر مولات حفر الباطن بسبب الإجراءات الوقائية

2021/06/23
الساعة 1:59 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
إغلاق أكبر مولات حفر الباطن بسبب الإجراءات الوقائية امانة حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أغلقت إحدى البلديات التابعة لأمانة حفر الباطن مجمعًا تجاريًّا يعتبر الأكبر في المحافظة؛ وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

ورصدت عدسة “المواطن” إغلاق 4 بوابات من الجهة الأمامية، فيما تركت 3 بوابات من الجهة الخلف مفتوحة لاستقبال المتسوقين.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجه في وقت سابق الأمانات والبلديات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإغلاق الفوري للأسواق والمطاعم والمنشآت غير الملتزمة وإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الصين تقرر الإبقاء على القيود الحدودية لعام آخر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الثلاثاء،