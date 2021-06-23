إغلاق أكبر مولات حفر الباطن بسبب الإجراءات الوقائية

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أغلقت إحدى البلديات التابعة لأمانة حفر الباطن مجمعًا تجاريًّا يعتبر الأكبر في المحافظة؛ وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

ورصدت عدسة “المواطن” إغلاق 4 بوابات من الجهة الأمامية، فيما تركت 3 بوابات من الجهة الخلف مفتوحة لاستقبال المتسوقين.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجه في وقت سابق الأمانات والبلديات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإغلاق الفوري للأسواق والمطاعم والمنشآت غير الملتزمة وإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

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