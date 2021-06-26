‎الرئيسية
اخبار رئيسية
إمارة عسير: حريق منتزه الجرّة لا يشكل خطرًا وأعمال المكافحة مستمرة
من قبل فرق الدفاع المدني

إمارة عسير: حريق منتزه الجرّة لا يشكل خطرًا وأعمال المكافحة مستمرة

2021/06/26
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
إمارة عسير: حريق منتزه الجرّة لا يشكل خطرًا وأعمال المكافحة مستمرة
المواطن - واس

أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوارها، أن جهود الدفاع المدني أثمرت عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة جراء ذلك.

المكافحة مستمرة

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني،بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية ، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدلعزيز أمير منطقة عسير.
إمارة عسير: حريق منتزه الجرّة لا يشكل خطرًا وأعمال المكافحة مستمرة - المواطن

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

خطة سريعة لإعادة الغطاء النباتي في متنزهات عسير المتضررة بسبب الحرائق

تفقد نائب وزير البيئة والمياه والوفد المرافق له