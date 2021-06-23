إيران تفشل في إطلاق صاروخ إلى الفضاء مجددًا

المواطن- متابعة

فشلت إيران في إطلاق قمر إلى الفضاء مجددًا، بحسب ما كشفت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، وهو الأمر الذي أكدته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أيضًا.

وبحسب شبكة CNN الأميركية، فقد قال المتحدث باسم البنتاغون، أوريا أورلاند، إن الولايات المتحدة علي علم بعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الفاشلة في 12 يونيو.

وأكدت صور عبر الأقمار الصناعية ومسؤول أميركي وخبير صواريخ عملية الإطلاق الفاشلة مطلع هذا الشهر في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان.

خسائر برنامج الفضاء الإيراني

وتأتي هذه المحاولة في الوقت الذي تكبد فيه برنامج الفضاء الإيراني سلسلة من الخسائر الكبيرة، بينما يدير الحرس الثوري شبه العسكري برنامجه الموازي، والذي شهد إطلاق قمر صناعي في مدار العام الماضي.

وكما هو الحال مع عمليات الإطلاق الفاشلة الأخرى، لم تعترف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بالعملية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية لشركتي ماكسار تيكنولوجيز وبلانيت لابس الاستعدادات في ميناء الخميني في السادس من يونيو.

وتتضمن هذه الصور ما يبدو أنها خزانات وقود إلى جانب قنطرة بيضاء ضخمة تضم صاروخًا، بينما يقوم علماء بتزويده بالوقود والاستعداد للإطلاق، وقبل الإطلاق، قام عمال بسحب القنطرة بعيدًا لكشف الصاروخ.

وقال الخبير في مركز جيمس مارتن للدراسات، جيفري لويس، إن عدد خزانات الوقود، بناء على حجمها في الصور، كان يبدو كافيًا لملء المرحلتين الأولى والثانية من صاروخ سيمرغ الذي يستطيع حمل قمر صناعي، وإطلاقه من نفس المنطقة في الميناء الفضائي.

وأظهرت صور أقمار صناعية في 17 يونيو انخفاضًا في النشاط بالموقع، وقال لويس إن المحللين يعتقدون أن طهران أطلقت الصاروخ في مرحلة ما.

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