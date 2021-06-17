إيطاليا أول المتأهلين لـ ثمن نهائي يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب إيطاليا الأول لـ كرة القدم في حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 “ثمن النهائي” لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد فوزه العريض على المنتخب السويسري بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات.

أحداث مباراة إيطاليا ضد سويسرا:

وبدأ المنتخب الإيطالي المباراة ضاغطًا بقوة، حيث سجل الهدف الأول عبر المدافع جورجيو كيليني، ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة بداعي وجود لمسة يد على كيليني.

ولم ييأس المنتخب الإيطالي ونجح بإحراز أولى أهداف المباراة عبر لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي بالدقيقة الـ26 بعد تمريرة جيدة من اللاعب دومنيكو بيراردي.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي بتقدم المنتخب الإيطالي بهدف دون مقابل.

وبالشوط الثاني، واصلت إيطاليا ضغطها الهجومي لتضيف الهدف الثاني عبر تصويبة نارية من اللاعب مانويل لوكاتيلي بالدقيقة الثالثة والخمسين.

منتخب سويسرا يتراجع:

ووسط تراجع من منتخب سويسرا، ظل المنتخب الإيطالي يضغط بكل قوة بحثًا عن إحراز الهدف الثالث.

وعند حلول الدقيقة التسعين، تمكن مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي من إحراز الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي من تصويبة قوية.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية دون رد، ليصل المنتخب الإيطالي للنقطة السادسة ويضمن التأهل رسميًّا لـ دور الـ16 ببطولة اليورو.

وسيواجه المنتخب الإيطالي، نظيره الويلزي بالجولة الثالثة يوم الأحد المقبل حيث يسعى المنتخب الإيطالي للفوز والوصول للنقطة التاسعة والتأهل عن المركز الأول.

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