إيطاليا تعبر بشق الأنفس إلى ربع نهائي يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب إيطاليا الأول لـ كرة القدم في الوصول إلى دور الـ8 ببطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″ وذلك بعد الفوز بصعوبة على المنتخب النمساوي بثنائية مقابل هدف في دور الـ16.

ملخص مباراة إيطاليا والنمسا

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل المنتخبين، دون وجود لأي محاولات خطيرة من قبل الفريقين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني بضغط قوي من قبل منتخب النمسا الذي سجل هدفًا عبر اللاعب أرناتوفيتش بالدقيقة الـ65 ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على اللاعب.

ولم يتمكن المنتخب الإيطالي من إحراز أي أهداف، لينتهي الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويلجأ المنتخبين إلى شوطيين إضافيين.

وبدأ الشوط الأول الإضافي بهجوم قوي من منتخب إيطاليا أسفر عن الهدف الأول للاعب فريدريكو كيزا الذي سجل الهدف بمهارة فائقة بعد مراوغة أحد لاعبي النمسا ثم سددها بقوة بقدمه اليسرى في الدقيقة الـ95.

وبعدها بـ 10 دقائق نجح المنتخب الإيطالي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ماتيو بيسينا بطريقة جميلة.

وبدأ الشوط الثاني الإضافي بمحاولات من منتخب النمسا لتقليص الفارق، حتى نجح اللاعب ساسا كالادزيتش في تقليص الفارق وإحراز الهدف الوحيد لـ النمسا بالدقيقة الـ115.

الأتزوري يواجه الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال

يذكر أن المنتخب الإيطالي سيواجه الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال في دور الثمانية في الثاني من يوليو المقبل.

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