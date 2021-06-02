اتحاد القدم يعتمد تأسيس مجلس جمهور المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الاتحاد السعودي لـ كرة القدم، تأسيس مجلس جماهير المنتخب السعودي، وذلك دعمًا للأخضر لاستكمال مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستعد الأخضر لمواجهة المنتخب اليمني يوم السبت المقبل بالجولة السابعة من تصفيات مونديال 2022.

الفكرة من تأسيس مجلس جماهير المنتخب السعودي:

وذكر الموقع الرسمي لـ الاتحاد السعودي عبر “الإنترنت” أن فكرة تأسيس مجلس جماهير الأخضر تهدف إلى تقديم الدعم للمنتخب الوطني ومؤازرته في الاستحقاقات المقبلة، والتنسيق مع الجماهير من أجل إظهار مدرجات الأخضر في أفضل صورة، بجانب المساهمة في إقامة عدد من المبادرات التي تهتم بالجماهير في هذه الفترة الحاسمة من مشوار المنتخب الوطني نحو التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي والسادسة تاريخيًّا.

وعقد المجلس اجتماعه الأول أمس الثلاثاء بـ مقر الاتحاد بحضور إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم ياسر الطلاسي، فهد الشاطري، فيصل الدوسري، أحمد الجماز، عبدالرحمن البركاتي، راشد العليان.

المجلس يهدف لـ رسم صورة مميزة عن الجماهير السعودية:

وأكد القاسم على أن مجلس جماهير المنتخب السعودي، سيعمل على رسم صورة مميزة عن الجماهير السعودية، وسوف يباشر أعماله اعتبارًا من مباراة الأخضر أمام شقيقه اليمني، السبت المقبل، كما أثنى على الجهود المقدمة من قبل المجلس في مشاركاتهم مع أنديتهم ومؤكدًا على أهمية توحيد الألوان، والأهازيج لتكون جميعها منصبة نحو دعم المنتخب الوطني في مهمته نحو التأهل للمونديال.

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