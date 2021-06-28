اتحاد القدم يعتمد تعديلات الاحتراف الجديدة

المواطن - محمد سمعه

اعتمد اتحاد القدم السعودي التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للموسم الرياضي المقبل 2021/2022.

اتحاد القدم يواكب تطورات الفيفا

وقال جابر الجهني رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بـ الاتحاد السعودي إن التعديلات شملت العديد من مواد وفقرات اللائحة وأحكامها والتي جاءت استنادًا على التحديثات الأخيرة لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”.

وأضاف: ” نهدف إلى مساهمة هذه التعديلات في تقليل عدد المنازعات التعاقدية بين الأندية واللاعبين والمدربين، مع تعزيز الاستقرار التعاقدي”.

المحظورات التي منعتها التعديلات

وأشار الجهني إلى أن أبرز تعديلات الاتحاد السعودي تعمل على تنظيم عملية انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم كمحترفين مع حظر الانتقالات العابرة والاتفاقيات الجانبية بين الأندية واللاعبين وتقرير بطلان أي اتفاقيات أو تعديلات أو ملحقات للعقد أو أي من شروط العقد في حال مخالفتها للوائح والأنظمة والتعاميم.

وأضاف الجهني أنه تم إعداد نماذج عقود جديدة ملزمة للاعبين السعوديين والأجانب كما تم إعادة تنظيم الأسباب المشروعة لفسخ العقد وإضافة مؤشرات واضحة حول كيفية حساب التعويض، بالإضافة إلى تضمين أحكام خاصة باللاعبات.

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