اتفاقية لتصنيع لقاح موديرنا في السعودية

المواطن - ترجمة : سعد البحيري

أعلن شركة موديرنا الاتفاق مع شركة تبوك للصناعات الدوائية لإنتاج لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا وتوزيع اللقاح وجرعاته في المملكة.

وبحسب بيان شركة موديرنا على موقعها على الإنترنت ستحصل شركة تبوك للصناعات الدوائية على ترخيص التسويق للقاح موديرنا COVID-19 في المملكة العربية السعودية، كما تمنح الاتفاقية أيضًا شركة تبوك إمكانية مناقشة فرص توزيع منتجات Moderna الأخرى إذا تم التصريح بذلك في المستقبل.

لقاح موديرنا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

شارك الخبر







شارك الخبر