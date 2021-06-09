احذر خطورة مشاهدة الأطفال للتلفزيون أثناء تناول الطعام

المواطن- متابعة

قالت دراسة فرنسية إن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية، والمؤلف الرئيسي للدراسة، جوناتان برنار: نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون أمر مهم جدا ويجب ألا نركز فقط على مدة المشاهدة.

وتابع المؤلفون 1500 طفل لسنوات وسألوا أولياء الأمور عما إذا كان التلفزيون يكون مشغّلا أثناء تناول الطعام وإجمالي الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو.

وذكرت الدراسة أن الباحثين درسوا تطور مستويات قدراتهم اللغوية بالنسبة إلى الأطفال الذين يبلغون سنتين، وحدد الأهالي الكلمات التي يمكن لأطفالهم نطقها تلقائيا من قائمة تضم 100 كلمة.

ثم في عمر 3 و5 سنوات ونصف سنة، قام طبيب نفساني بقياس الذكاء اللفظي وهو جزء من اختبارات الذكاء الذي يتعلق بالتبادلات اللفظية.

نتيجة الدراسة

وفي حين أن العلماء لم يجدوا علاقة بين إجمالي وقت مشاهدة التلفزيون والمستوى اللغوي للأطفال، إلا أنهم وجدوا أن التعرض للتلفزيون أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل منهجي بمستويات لغوية أقل في جميع الأعمار المشاركة في الدراسة.

وفسرت الدراسة المنشورة في مجلة ساينتيفيك ريبورتس ذلك بقولها: يمكن لمشاهدة التلفزيون أثناء وجبات الطعام أن يكون بمثابة كابح للتفاعلات اللفظية للطفل، ما يقلل من نوعية التبادلات ونسبتها بين الأطفال والبالغين من خلال تشتيت انتباههم.

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